NServ
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Вопросы и ответы

Здесь вы найдете ответы на часто задаваевые вопросы

Как добавить в ForkPlayer?

1. В поиске введите адрес сайта http://nserv.host/

2. Закрепите иконку nserv.host на главном экране

Как добавить в OTTplayer?

1. Нажмите добавить плейлист

2. Введите ссылку на плейлист http://nserv.host:5300/#.XML

3. В настройках, поле "Тип навигации" измените на "Список"

В папке торренты ничего не работает

1. Настройте AceStream по инструкции
    https://youtu.be/chT4_AJJxc0

2. У меня нет android устройства, что делать?
    Используйте Windows, Linux, Android, одноплатный компьютер или онлайн сервера

3. Есть альтернатива AceStream?
    Да TorrServer (рекомендую)

В моей стране заблокирована часть порталов, что делать?

vpn или proxy сервера вам в помощь

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