Вопросы и ответы

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Здесь вы найдете ответы на часто задаваевые вопросы
1. В поиске введите адрес сайта http://nserv.host/
2. Закрепите иконку nserv.host на главном экране
1. Нажмите добавить плейлист
2. Введите ссылку на плейлист http://nserv.host:5300/#.XML
3. В настройках, поле "Тип навигации" измените на "Список"
1. Настройте AceStream по инструкции
https://youtu.be/chT4_AJJxc0
2. У меня нет android устройства, что делать?
Используйте Windows, Linux, Android, одноплатный компьютер или онлайн сервера
3. Есть альтернатива AceStream?
Да TorrServer (рекомендую)
vpn или proxy сервера вам в помощь